Президент Литвы поздравила В.Зеленского с победой на выборах

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Глава Литовского государства Даля Грибаускайте в понедельник поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

«Выраженное гражданами Украины высокое доверие является важной обязанностью ответственно укреплять благосостояние страны и её жителей, а также объединить государство, сплотив жителей Украины ради обеспечения мира, безопасности и независимости страны», – говорится в сообщении Администрации президента Литвы.

По словам Д.Грибаускайте, в последнее время Украина и её жители испытали множество вызовов, однако вместе с тем показали и большую готовность, самоотверженность и силу духа, защищая свою страну и её свободу, работая ради сильного и европейского государства.

Президент подтвердила, что Литва и её граждане всегда будут верными союзниками украинского народа, поддерживающими дальнейшее развитие всесторонних связей Украины с Европейским и трансатлантическим сообществом.

Д.Грибаускайте избранному президенту Украины пожелала всяческих успехов и мудрости при исполнении этих важных обязанностей, трудясь на благо всех людей Украины, а всем украинцам — силы, единства, мира и процветания.

BNS