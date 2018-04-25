Президент Литвы предостерегает от «агрессивного популизма» в 2019 году

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Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила, что в 2019 году угрозой для Литвы могут стать «воинствующая неграмотность и агрессивный популизм».

Завершающая срок полномочий президент в традиционном новогоднем поздравлении сказала, что в этом году Литву ожидает множество вызовов «и на международной арене, и внутри страны».

«В следующем году ожидает множество вызовов. И на международной арене, и внутри страны. Мы все преодолеем, если не позволим воцариться воинствующей неграмотности и агрессивному популизму», — сказала Д. Грибаускайте.

«Давайте беречь свободную Литву, а также наши права и свободы. Давайте их защищать и ничего не бояться — будем уверены в себе!» — добавила президент.

Конкретные события или политиков Д. Грибаускайте в своем поздравлении не упоминала. В 2019 году в Литве пройдут выборы президента, муниципальных советов и Европарламента. Нового президента жители страны выберут в мае.

BNS