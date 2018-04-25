Президент Литвы примет участие в Конференции ООН по климату в Польше

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Президент Даля Грибаускайте на следующей неделе примет участие в мероприятиях Конференции ООН по климату COP24 в польском городе Катовице.

Цель этой всемирной конференции — утвердить план проведения в жизнь принятых в 2015 году в Париже обязательств, поощрять все государства мира ответственно и мотивированно применять их во всех секторах экономики, укреплять диалог, сотрудничество и поддержку развивающимся странам, сообщило президентское ведомство.

Оно напоминает, что 8 октября специальная межправительственная комиссия ООН обнародовала отчет о том, что температура по всему земному шару по сравнению с доиндустриальным периодом уже повысилась на 1 градус по Цельсию.

«Ощущаются последствия изменения климата для экосистем, видов животных, становится больше экстремальных явлений. Если будет превышен уровень средней температуры 2 градуса по Цельсию, то засухи, экстремальные ливни и колебания температур станут необратимыми», — говорится в сообщении президентского ведомства.

Согласно сообщению, последствия изменения климата ощущаются и в Литве — за 50 лет средняя температура воздуха зимой повысилась на 1,2 градуса по Цельсию, в 3–4 раза увеличилось число дней, когда температура достигает 30 градусов тепла, а уровень Балтийского моря в Клайпедском проливе повысился на 15 см. Из-за экстремальных погодных условий, таких, как ливни, а потом затянувшиеся засухи в 2017 и 2018 годах сельское хозяйство Литвы понесло убытки урожая на сотни миллионов евро.

На состоявшейся три года назад в Париже Конференции по климату Литва, как и все государства — члены Евросоюза (ЕС), взяла на себя амбициозные обязательства к 2030 году снизить хотя бы на 40% объемы выбрасываемых в атмосферу газов, которые вызывают парниковый эффект. Страны — члены ЕС также до 1 января 2020 года должны будут представить свои долгосрочные стратегии по снижению объемов выбрасываемых в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект, которыми предстоит руководствоваться после 2030 года.

BNS

Photo by Greenpeace PL on Foter.com / CC BY-ND