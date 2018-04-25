Президент Литвы примет участие в торжествах по случаю столетия Латвии

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Литовский президент Даля Грибаускайте в предстоящие выходные посетит Ригу, где примет участие в мероприятиях по случаю столетия независимости Латвии, сообщила пресс-служба главы государства.

Д. Грибаускайте вместе с президентами Латвии, Эстонии, Финляндии и Исландии возложит цветы к Памятнику свободы Латвии, в Национальном театре будет присутствовать на праздничном концерте.

Руководитель страны в Национальной библиотеке от имени всех жителей Литвы поздравит Латвию по случаю столетия и подарит коллекцию древних карт Вильнюсского университета.

По случаю столетия государства Латвийская национальная библиотека реализует инициативу «Особая книга для особой полки». Посещающую Латвию в этом году гости дарят по книге для этой полки.

17 ноября 1918 года был создан Латвийский народный совет. На следующий день он провозгласил независимость страны.

BNS