Президент Литвы примет участие в зажжении первой Рождественской ёлки страны

В среду литовский президент Даля Грибаускайте примет участие в церемонии зажжения Рождественской ёлки в Президентском дворце и объявит начало акции “Книжное Рождество”.

Проводимое в седьмой раз “Книжное Рождество” в этом году призывает людей дарить хорошие, новые книги своим библиотекам – самой любимой, той, которая расположена ближе всего, самой посещаемой или той, которую еще для себя не открыл, сообщила президентская администрация.

В течение шести лет акция “Книжное Рождество” стало всеобщим движением, объединяющим книголюбов по всей стране. Книги дарят читатели библиотек, общественные организации, общины, бизнес, издатели, писатели и посольства иностранных государств.

За весь период акции библиотекам было подарено 225 тыс. книг.

BNS

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