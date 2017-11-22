  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.22 Текущий номер: N46 (1186) 16 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Президент Литвы примет участие в зажжении первой Рождественской ёлки страны

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 22, 11:00   |   Комментариев: 0

В среду литовский президент Даля Грибаускайте примет участие в церемонии зажжения Рождественской ёлки в Президентском дворце и объявит начало акции “Книжное Рождество”.

Проводимое в седьмой раз “Книжное Рождество” в этом году призывает людей дарить хорошие, новые книги своим библиотекам – самой любимой, той, которая расположена ближе всего, самой посещаемой или той, которую еще для себя не открыл, сообщила президентская администрация.

В течение шести лет акция “Книжное Рождество” стало всеобщим движением, объединяющим книголюбов по всей стране. Книги дарят читатели библиотек, общественные организации, общины, бизнес, издатели, писатели и посольства иностранных государств.

За весь период акции библиотекам было подарено 225 тыс. книг.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿