Президент Литвы присоединилась к инициативе о свободе слова «Репортеров без границ»

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Литовский президент Даля Грибаускайте в Париже вместе с лидерами других стран мира присоединилась к инициативе международной журналистской организации «Репортеры без границ», призывающей обеспечить в мире свободу слова и разнообразие мнений.

К этой инициативе также присоединились лидеры Германии, Франции, Канады, Дании, Норвегии, Швейцарии, Дании, сообщило в понедельник президентское ведомство.

«По словам президента, свобода выражения мнений и свобода слова являются одной из составляющих демократического общества, а стремительная дигитализация технологий открыла широкие возможности распространения слова и усилило его мощь», — говорится в сообщении.

«Поэтому все больше информационного поля захватывают пропагандистские, фейковые, дезинформирующие новости, приносящие вред распространению объективных новостей, правильному пониманию событий», — говорится в нем.

Цель инициатива «Репортеры без границ» — чтобы представители правительств, предприятий и гражданского общества подготовили и приняли декларацию «Международное обязательство перед информацией и демократией».

Как отмечает президентское ведомство, созданная «Репортерами без границ» Комиссия по информации и демократии обращает внимание на то, что целью распространяемой в интернете дезинформации является влияние на содержание дебатов, искажение результатов выборов, кроме того, почти повсюду информацией управляет частный интерес, а во многих странах существует политический контроль СМИ и угроза для журналистов.

По словам Д. Грибаускайте, Литва является частью этого информационного поля, поэтому, будучи демократическим государством, должна предпринимать действия в защиту доступа к независимой, разнообразной и подкрепленной фактами информации, которая играет главную роль в публичных дискуссиях.

На сайте «Репортеров без границ» говорится, что эта инициатива была предпринята в то время, «когда кризис доверия к демократии и растущее влияние деспотических режимов представляют серьезную угрозу для свобод, гражданского общества и мира».

BNS

Photo by Art Comments on Foter.com / CC BY