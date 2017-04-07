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Президент Литвы: руководство Сирии и России должно знать красные линии

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США, которые нанесли ракетные удары в Сирии, должным образом отреагировали на смертельную химическую атаку, в которой Запад обвиняет режим президента Сирии Башара Асада, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.

“Весь мир, за исключением России и режима Асада (…), расценивает (применение химоружия – ред.) как военное преступление и преступление против человечности, поэтому реакция необходима. Такую реакцию непосредственно и продемонстрировали Соединенные Штаты”, – сказала президент журналистам в пятницу в Вильнюсе.

На вопрос, не может ли атака США спровоцировать еще более серьезный конфликт, Д. Грибаускайте ответила: “Думаю, что наоборот. И Асад, и Россия должны знать красные линии, что можно и что нельзя”.

Решением президента США Дональда Трампа рано утром в пятницу по литовскому времени США произвели удары по сирийской базе ВВС 59-ью ракетами Tomahawk. Вашингтон полагает, что оттуда во вторник была предпринята химическая атака, погубившая десятки людей, включая детей.

BNS

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