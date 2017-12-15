Президент Литвы: система квот беженцев не совсем эффективная

Президент Литвы Даля Грибаускайте, прибывшая на саммит Евросоюза в Брюссель, отметила, что действующая более двух лет система квот беженцев работает не до конца эффективно.

Руководитель страны отметила в интервью журналистам, что как в Литве, так и в других странах региона Балтийского моря процессы интеграции иммигрантов были тяжелыми, большинство беженцев уехали.

“Мы считаем, что (…) система квот не полностью эффективна, особенно в нашем регионе. Мы политически согласились принять определенную квоту, но процессы интеграции пробуксовывали, и беженцы не остались в нашем регионе”, – заявила в четверг Д. Грибаускайте.

Беженцы с Ближнего Востока в Литву и другие страны ЕС переселялись в рамках решения 2015 года о распределении между странами сообщества 160 тыс. мигрантов.

В рамках этого механизма Литва обязалась принять 1105 беженцев. Хотя до сих пор страна приняла 416 лиц, большинство из них уже уехали в более богатые страны Западной Европы.

Кроме того, на минувшей неделе ЕС обратился в свой высший судебный орган по поводу отказа Польши, Чехии и Венгрии принимать беженцев. Эти страны отмечают, что квоты являются попыткой Брюсселя ограничить национальный суверенитет.

Сторонники системы утверждают, что Европа должна разделить бремя беженцев с Италией и Грецией, через которые идут самые значительные потоки мигрантов.

Д. Грибаускайте отметила, что до сих пор ЕС посредственно справлялся с миграционным кризисом, а при рассмотрении дальнейших способов его обуздания нужно искать компромисс.

“Конечно, нужно думать о прочих способах, есть много предложений, но все же я бы пожелала нам договориться, чтобы не выкручивали руки, чтобы не было различных обязательных решений, навязываемых силой”, – сказала президент.

Дискуссия о системе иммигрантских квот возникла, когда председатель Совета руководителей ЕС Дональд Туск предложил отказаться от нее. В письме, которое несколько дней назад он отправил лидерам ЕС, он назвал эту систему неэффективной и раскалывающей ЕС.

BNS

Метки: Литва