Президент Литвы убеждена, что ЕС перенесет сроки Brexit

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Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила убеждение, что Евросоюз (ЕС) примет решение отложить сроки выхода Соединенного Королевства (СК).

Накануне саммита ЕС правительство английского премьера Терезы Мэй попросило отложить Brexit с 29 марта до 30 июня.

«Я убеждена, что после определенных дискуссий мы, страны ЕС, точно будем склонны помочь премьеру разговаривать с парламентом СК, а это означит, что мы точно поддержим (перенос сроков — BNS)», – сказала глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радио LRT.

По ее словам, нынешний хаос в Лондоне все же «очень осложняет способность и желание всех нас, европейских стран, и особенно возможности помочь СК».

Д. Грибаускайте утверждала, что «независимо от драмы», ЕС считает СК близким партнером в областях безопасности и экономики.

Правительство СК просит отложить сроки Brexit после того, как парламент страны дважды отклонил согласованный Т. Мэй с лидерами ЕС договор о Brexit, но потом было решено, что Великобритания не может выйти из Сообщества без какого-либо соглашения.

Т. Мэй говорит, что перенос срока нужен, чтобы можно было попытаться убедить парламент одобрить соглашение с третьего раза.

На заседании Европейского совета также будет обсуждаться подготовка к предстоящей в апреле встрече лидеров стран ЕС и Китая.

Президент призвала ЕС придерживаться единой позиции в экономических отношениях с Пекином.

«Мы должны основывать их на таких же принципах, как и с другими третьими странами, особенно когда речь идет о конкурсных закупках, чтобы были одинаковые условия как в Китае, так и в Европе, чтобы отношения были равноценными, без дискриминации», — сказала Д. Грибаускайте.

В Брюсселе будут обсуждаться и рекомендации европейского семестра для ЕС и еврозоны. Представленный в феврале отчет Еврокомиссии подчеркивает, что Литва достигла умеренного прогресса.

Главы государств также обсудят вопросы внутреннего рынка, климатических изменений и борьбы с дезинформацией.

BNS