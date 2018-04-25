Президент Литвы в Давосе обсудит кибербезопасность, положение женщин

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Литовский президент Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудит кибернетическую безопасность и лидерство женщин.

«Руководители государств вместе с лидерами крупнейших компаний обсудят как, в условиях усиливающейся глобализации обеспечить надежное кибернетическое пространство, которое бы способствовало благополучию и безопасности государств и обществ», – сообщила во вторник президентская пресс-служба.

Д. Грибаускайте также примет участие в дискуссии о лидерстве женщин, инициированной влиятельным американским изданием The New York Times.

«Цель этой дискуссии — обратить внимание глобальной части общества на то, что роль женщин, как в политике, так и в бизнесе укрепляется недостаточно быстро», – утверждает президентская администрация.

Как говорится в сообщении, отмечаются даже противоположные тенденции – если взять 500 крупнейших и наиболее успешных мировых компаний, женщин-руководителей в них за прошлый год сократилось на 25%.

Президент вместе с главным уполномоченным ООН по правам человека, бывшим президентом Чили, главой МИД Канады и деятельницами бизнеса и культуры «обсудят, как изменить такое положение, чтобы лидерство женщин равномерно усилилось во всех сферах жизни», говорится в сообщении.

В повестке президента также намечена встреча с представителями Европейской организации ядерных исследований CERN по вопросу учреждения двух научных инкубаторов в Вильнюсе и Каунасе.

Президент отправится в Давос в среду.

BNS

Photo by GovernmentZA on Foter.com / CC BY-ND

Photo by GovernmentZA on Foter.com / CC BY-ND