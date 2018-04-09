Президент Литвы в Париже завершит переговоры об ОЭРС, откроет выставку

В понедельник литовский президент Даля Грибаускайте отправляется с рабочим визитом в Париж, где завершит переговоры о членстве Литвы в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), откроет художественную выставку Балтийских стран в одном из известнейших музеев мира.

В Елисейском дворце состоится двусторонняя встреча Д. Грибаускайте с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

“Франция с новой энергией берется за европейское лидерство и демонстрирует исключительное внимание к Литве и странам Балтии, поэтому встреча президента с президентом Э. Макроном придаст новое качество стратегическому партнерству Литвы и Франции и поможет закрепить европейские интересы Литвы”, – отмечается в сообщении пресс-службы президента.

На встрече Д. Грибаускайте и Э. Макрона будут обсуждаться предложения по реформам Евросоюза (ЕС) и важнейшим для Литвы вопросам повестки дня ЕС.

Глава государства также примет участие во встрече глав всех трех Балтийских стран и президента Франции, на которой будут обсуждаться вызовы в сфере международной безопасности и оборонное сотрудничество.

встретится с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гуррией и расскажет Совету ОЭСР о прогрессе Литвы в достижении членства в организации.

По словам главы государства, Литва сделала всю “домашнюю работу”: пересмотрела более 200 правовых актов, внесла изменения в 50 законов, провела в жизнь важные реформы, поэтому “нет никаких сомнений, что мы станем членами ОЭСР”.

Выставка “Дикие души. Символизм Балтийских стран”, под патронажем президентов Франции и стран Балтии, пройдет с 10 апреля до 15 июля. В музее д’Орсе будут выставлены работы Микалоюса Константинаса Чюрлениса, Антараса Ярошявичюса, Станисловаса Яроцкиса, Петраса Калпокаса, Фердинанда Рущица, Адомаса Варнаса, Антанаса Вивульскиса, Антанаса Жмуйдзинавичюса.

BNS

Метки: Литва