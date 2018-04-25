Президент Литвы: визит премьера в Израиль принес больше вреда, чем пользы

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Визит литовского премьера Саулюса Сквярнялиса, в ходе которого он не посетил Палестинскую автономию, принес Литве больше вреда, чем пользы, утверждает президент страны Даля Грибаускайте.

«Этот визит в Израиль получил неоднозначные оценки международного сообщества и зарубежных СМИ. Поэтому принес больше вреда, чем пользы», – передала BNS свою позицию пресс-служба президента.

Представитель главы государства по связям с общественностью Томас Бяржинскас подчеркнул, что, отправляясь в зарубежные визиты С. Сквярнялис предже всего думает не о форме, а о содержании, и стремиться к конкретным результатам и выгоде для Литвы.

«Значительно больший вред Литве наносят принимаемые односторонние решения, возможно с целью угодить лидерам отдельных стран, а в результате даже при голосовании в ООН отворачиваются от наших основных стратегических партнеров — Соединенных Штатов Америки», – заявил BNS Т. Бяржинскас.

На минувшей неделе во время визита в Израиль С. Сквярнялис не посетил Палестинскую автономию, хотя до этого времени литовские руководители обычно посещали Рамаллу.

В пятницу палестинцы вручили Литве ноту по поводу посещения литовским премьером С. Сквярнялисом Восточного Иерусалима вместе с израильскими должностными лицами и решения не посещать Палестинскую автономию во время визита в Израиль.

На странице посла Израиля в Литве Амира Маймона в социальной сети «Фейсбук» опубликована фотография, на которой он сопровождает С. Сквярнялиса во время визита к Стене плача в Восточном Иерусалиме. Основная часть международной общественности считает Восточный Иерусалим территорией, оккупированной Израилем.

Заместитель министра иностранных дел Палестины Амаль Джаду заявила, что поведение литовского премьера С. Сквярнялиса во время визита в Израиль нарушило практику международного права и Европейского Союза (ЕС), а также «шлет крайне негативный сигнал палестинцам».

BNS

Фото Saulius Skvernelis/ facebook.com