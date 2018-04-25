Президент Литвы встретилась с представителями искусства, сохраняющими память о партизанах

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В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с деятелями искусства, которые сохраняют память о литовских партизанах, боровшихся с советской оккупацией.

Во встрече в Центре познания государства приняли участие основательница Театра ощущений (Pojuciu teatras), режиссер Каролина Жярните, инициатива которой создана в память о женщинах, живших в этот трудный для Литвы период. А также создатели музыкального проекта «Братья (Broliai), посвященного памяти борцов за свободу Литвы, авторы Айсте Смиглявичюте-Радзявичене и Рокас Радзявичюс и прочие.

Как сообщила пресс-служба президента, на встрече речь шла о движении вооруженного сопротивления, которое стало постоянной мишенью враждебных информационных атак в последнее время, о сохранении истории и роли молодого поколения в сохранении памяти о партизанах.

BNS