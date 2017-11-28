Президент Литвы встретится с кандидатом в министры экономики В. Синкявичюсом

Литовский президент Даля Грибаускайте в понедельник встречается с кандидатом в министры экономики – председателем парламентского Комитета по экономике, “аграрием” Виргиниюсом Синкявичюсом.

Кандидатуру 27-летнего политика представил премьер Саулюс Сквярнялис. Если президент одобрит кандидатуру, то В. Синкявичюс станет самым молодым министром после восстановления независимости Литвы.

Должность министра экономики освободилась после того, как заявили о выходе из правящей коалиции социал-демократы во главе с Гинтаутасом Палуцкасом. Бывший министр экономики, социал-демократ Миндаугас Синкявичюс не поддержал такую позицию партии, однако подчинился ее воле и покинул пост.

BNS

Метки: Литва, Синкявичюс