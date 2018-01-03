Президент Литвы Даля Грибаускайте приобрела земельный участок на окраине Вильнюса, за который заплатила 75,5 тыс. евро, сообщил во вторник портал delfi . lt
Руководитель страны пополнила декларацию частных интересов в конце декабря. Д. Грибаускайте отметила, что завершила сделку приобретения земельного участка. Размеры участка не указываются.
“Решение президента остается неизменным – после завершения срока президентских полномочий она покинет резиденцию в Турнишкес. Президент приобрела участок в рамках проекта Bajoru parkas – сделка декларируется в установленном законом порядке”, – сообщила delfi . lt пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.
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