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Президент: на время учений “Запад” США увеличат число дислоцированных истртебитейлей и военных

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 31, 11:00   |   Комментариев: 0

В начале осени этого года, на время российско-белорусских военных учений “Запад” США удвоят количество истребителей миссии Балтийского воздушного патрулирования в Литве, заявила литовский президент Даля Грибаускайте.

По ее словам, на время учений в Литве также будет дислоцировано и больше американских военных с техникой.

“То, что здесь будет больше армии, и будет удвоена миссия воздушного патрулирования, а на время учений “Запад” здесь будет больше военных, техники, судов Соединенных Штатов свидетельствует об особом внимании к нашему региону”, – заявила президент в интервью в понедельник.

Обычно воздушная миссия НАТО выполняется четырьмя истребителями, дислоцированными в Литве и четырьми – в Эстонии. В начале осени на базе ВВС Литвы  Шяуляй американские военные дислоцируют восемь истребителей.

BNS

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