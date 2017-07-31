Президент: на время учений “Запад” США увеличат число дислоцированных истртебитейлей и военных

В начале осени этого года, на время российско-белорусских военных учений “Запад” США удвоят количество истребителей миссии Балтийского воздушного патрулирования в Литве, заявила литовский президент Даля Грибаускайте.

По ее словам, на время учений в Литве также будет дислоцировано и больше американских военных с техникой.

“То, что здесь будет больше армии, и будет удвоена миссия воздушного патрулирования, а на время учений “Запад” здесь будет больше военных, техники, судов Соединенных Штатов свидетельствует об особом внимании к нашему региону”, – заявила президент в интервью в понедельник.

Обычно воздушная миссия НАТО выполняется четырьмя истребителями, дислоцированными в Литве и четырьми – в Эстонии. В начале осени на базе ВВС Литвы Шяуляй американские военные дислоцируют восемь истребителей.

BNS

Метки: Литва, учения "Запад"