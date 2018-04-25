Президент наложила вето на поправки о льготах при покупке служебных квартир

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Литовский президент Даля Грибаускайте наложила вето на принятые в сейме поправки, которые создадут льготные условия для выкупа служебных квартир их жителями на льготных условиях.

По мнению главы государства, принятый несколько недель назад закон предоставил бы привилегии владельцам этих квартир.

«Принятый закон не соответствует Конституции», – заявил в понедельник журналистам советник президента Миндаугас Линге.

Поправки позволяют лицам, проживающим в служебных квартирах приобретать их за начальную цену аукциона с условием, если у лица в последние пять лет не было собственного жилья.

У сейма будет возможность проголосовать и преодолеть президентское вето, либо согласится с ним.

Инициатор поправок представительница правящего Литовского союза крестьян и зеленых Виргиния Вингрене ранее подтверждала, что поправки подготовлены для того, чтобы этой льготой могли воспользоваться люди, квартиры которых продаются после реформы лесничеств.

Президент считает, что для решения проблем людей, проживающих в служебных квартирах, достаточно действующих сейчас правовых актов.

Авторы поправок — «аграрии» также говорят, что подготовить его вынудили «отдельные случаи, когда люди, проживающие в принадлежащих государственным предприятиям квартирах, получают социальные пособия, у них нет никакого другого жилья, а при продаже госимущества могут лишиться своего жилья». Как говорится в пояснительном письме, утрата жилья для этих людей стала бы «неподъемной ношей».

BNS