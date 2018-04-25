Президент назначила А. Монкявичюса министром образования Литвы

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Во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте назначила министром образования, науки и спорта Альгирдаса Монкявичюса, сообщила советник главы государства.

62-летний А. Монкявичюс станет министром образования Литвы в четвертый раз.

Он был министром образования в трех правительствах: в 11-ом правительстве премьера Роландаса Паксаса в 2000-2001 годах, в 12-ом правительстве Альгирдаса Бразаускаса в 2001-2004 годах, в 14-ом правительстве премьера Гядиминаса Киркиласа в 2006-2008 годах.

В 2000-2008 годах он дважды избирался в сейме и работал в составе фракции Нового союза (социал-либералов).

С 2010 года он пять лет был деканом Факультета политики и менеджмента Университета им. Михала Рёмера, а в 2015 году был избран его ректором.

Он также работал помощником ректора Шяуляйского университета, был деканом Факультета социальных наук.

Поиск нового министра образования начался после того, как в начале декабря премьер отправил в отставку занимавшую этот пост до сих пор Юргиту Пятраускене. Тогда должностей также лишились министры культуры и окружающей среды.

Ю. Пятраускене была отправлена в отставку в период, когда более месяца длилась забастовка профсоюза учителей по поводу введения штатной системы оплаты труда.

В адрес бывшего министра звучало много критики по поводу некоторых реформ в системе образования, ее обвиняли в том, что они осуществлялись поспешно, необдуманно без консультаций с учительской общественностью.

Кроме того, в декабре Главная комиссия по служебной этике установила, что Ю. Пятраускене нарушила закон, когда не декларировала сделку с банком и не отстранилась от принятия решений в подчиненных министерству ведомствах, когда на конкурсах публичных закупок победил ее супруг Эвалдас Пятраускас.

BNS