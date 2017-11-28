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Президент назначила “агрария” В. Синкявичюса министром экономики

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 27, 18:00   |   Комментариев: 0

Литовский президент Даля Грибаускайте в понедельник назначила министром экономики председателя парламентского Комитета по экономике, “агрария” Виргиниюса Синкявичюса.

“Президент подписала декрет, которым назначила В. Синкявичюса министром экономики”, – сказала журналистам после встречи В. Синкявичюса и главы государства главный советник президента Лина Антанавичене.

Кандидатуру 27-летнего политика на прошлой неделе представил премьер Саулюс Сквярнялис. В. Синкявичюс становится самым молодым министром после восстановления независимости Литвы.

Должность министра экономики освободилась после того, как заявили о выходе из правящей коалиции социал-демократы во главе с Гинтаутасом Палуцкасом. Бывший министр экономики, социал-демократ Миндаугас Синкявичюс не поддержал такую позицию партии, однако подчинился ее воле и покинул пост.

BNS

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