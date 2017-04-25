Президент не будет комментировать “риторическую перестрелку” премьера и лидера социал-демократов

Литовский президент Даля Грибаускайте назвала “риторической перестрелкой” публичные заявления лидеров правящих партий – премьера Саулюса Сквярнялиса и недавно избранного председателем Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), вице-мэра Вильнюса Гинтаутаса Палуцкаса.

“Мы наблюдаем риторические перестрелки, и это точно уж не президенту комментировать”, – заявила руководитель Литвы в ответ на вопрос BNS на брифинге в Кармелаве.

Выдвинутый на пост премьера Союзом крестьян и зеленых С. Сквярнялис сегодня в интервью национальному радио и телевидению LRT заявил, что в ближайшее время не намерен встречаться с Г. Палуцкасом и призвал последнего вернуться в реальность в связи с его требованиями по коалиции.

Г. Палуцкас же ответил, что социал-демократы впредь не будут такими “легкими, доступными и послушными партнерами, без собственных приоритетов” в правящей коалиции.

BNS

Метки: Гинтаутас Палуцкас, Даля Грибаускайте, Литва, ЛСДП