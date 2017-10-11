Президент о штрафе Lietuvos gelezinkieliai: цель Литвы – уменьшить финансовый и репутационный урон

После того, как Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 28 млн. евро литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai (LG, Литовские железные дороги), президент страны заявила, что нынешнее правительство и руководство компании действовали пассивно, а главной целью Литвы должно быть уменьшение финансового и репутационного урона.

“К сожалению, мы видим, что и это правительство не спешит искать решений, но они понадобятся. Отрицать, пытаться избежать, что делало прежнее правительство, пытаться лгать публично, что все в порядке, что работа ведется и все будет хорошо – мы больше не может использовать такой метод”, – сказала Д. Грибаускайте в среду Литовскому радио.

“Теперь мы можем только пытаться уменьшить потенциально дополнительный репутационный и финансовый урон”, – добавила она.

По словам президента, также следует избегать расходов на юристов, однако она не сказала, следует ли обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза – это должно решить правительство.

На ее взгляд, дробить Lietuvos gelezinkeliai не следует, потому что это не позволяет геополитическая ситуация. Как сказала Д. Грибаускайте, восстановление участка путей в латвийскую Реньге, наверное, неизбежно, а штраф можно уменьшить разве что через суд.

BNS

Метки: Литва