Президент обсудит с лидерами стран ЕС итоги выборов Европарламента

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Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник отбывает в Брюссель, где с лидерами стран Евросоюза (ЕС) обсудит результаты выборов Европарламента (ЕП).

Президент также посетит Ахен в Западной Германии, где примет участие в церемонии вручения международной премии имени Карла Великого генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

На заседании Европейского совета будут обсуждаться результаты выборов ЕП, ознаменовавшиеся ростом влияния крайних правых и ослаблением позиций двух традиционных политических сил Европы — правых и левых.

И все же у Европейской народной партии, а также у социалистов и демократов по-прежнему будут самые многочисленные фракции в парламенте.

По словам президента, им предстоит сформировать новое коалииционное большинство и уравновесить усилившихся евроскептиков.

В сообщении пресс-службы Д. Грибаускайте говорится, что высказанная на выборах воля граждан «очерчивает ценностные направления политики ЕС и начинает новый политический цикл институтов ЕС».

Из Брюсселя глава государства отбывает в Ахен для участия в церемонии вручения награждения А. Гутерришу. Эта награда будет вручена ему за повышение роли Европы и укрепление в мире европейских ценностей, таких, как плюрализм мнений, толерантность, диалог и открытое общество.

В 2013 году премию имени Карла Великого получила и Д. Грибаускайте.

BNS