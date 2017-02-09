Президент обсудит трансатлантические отношения с главами стран Балтии и Германии

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг отбывает в Ригу, где она встретится с главами стран Балтии и завершающим срок полномочий президентом Германии Йоахимом Гауком и обсудит с ними трансатлантические отношения.

На встрече будут обсуждаться вопросы регионального, европейского и трансатлантического сотрудничества. Много внимания будет уделено обеспечению безопасности стран Балтии, проведению в жизнь мер НАТО по обороне и сдерживанию, размещению вооруженных сил Альянса, сообщила президентская пресс-служба.

“Это последний визит завершающего срок полномочий президента (Германии), которым он хочет продемонстрировать особое внимание к странам Балтии”, – говорится в сообщении.

Выборы нового президента Германии пройдут 12 февраля, наиболее реальным кандидатов на победу в них является недавно подавший в отставку бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер.

Германия осуществляет руководство создаваемым в Литве батальоном НАТО. Руководство размещаемыми в Латвии, Эстонии и Польше подобными единицами осуществляют Канада, Соединенное Королевство и США.

Главы государств обсудят и другие вопросы повышения безопасности – размещение военнослужащих и военной техники США в регионе, борьбу с пропагандой, кибератаками и другими угрозами неконвенционной войны.

Президенты также обсудят повестку дня Евросоюза, энергетические и транспортные проекты стратегического регионального значения.

BNS

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