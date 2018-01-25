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Президент, отбывшая в Давос, предупреждает о разделении на протекционистов и глобалистов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 25, 11:00   |   Комментариев: 0

Президент Литвы Даля Грибаускайте, открывающая в четверг в Давосе дискуссии Всемирного экономического форума, предупреждает о растущем водоразделе между государствами-протенкционистами и сторонниками свободного рынка.

“Мы видим, что мир фрагментируется, одни страны хотят сохранить глобальные тенденции, торговлю, инвестиционный климат, а других хотят закрыться, защититься пошлинами”, – сказала руководитель страны в интервью литовскому национальному радио и телевидению Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

По ее словам, растущие тенденции протекционизма “очень явные и достаточно угрожающие”, а это “часто заканчивается изоляцией, самоизоляцией и спадом экономики”.

Д. Грибаускайте, участвующая в Давосском форуме, посетит официальный обед, который проводится в рамках основного мероприятия о будущем в меняющемся мире, а также примет участие в сессии, посвященной подходу Восточной Европы к безопасности континента и мира.

BNS

Метки: 

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