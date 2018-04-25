Президент отказалась назначать И. Гуджюнайте министром окружающей среды Литвы

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Литовский президент Даля Грибаускайте отказалась назначать социал-трудовика Ирму Гуджюнайте министром окружающей среды, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

«И. Гуджюнайте, по мнению президента, динамичный и перспективный политик, однако у нее нет необходимого делового опыта и на встрече она не продемонстрировала знаний и компетенции, необходимых для руководства сферой окружающей среды», – говорится в сообщении.

Д. Грибаускайте акцентирует, что на министерство ложится очень широкий спектр ответственности – от переработки отходов и защиты лесных, водных ресурсов, до строительства и реновации, вопросов климатических изменений и вопросов безопасности БелАЭС.

«Поэтому президент призывает премьера искать для руководства этим сложным сектором кандидата со всесторонним опытом», – добавила администрация главы государства.

Премьер Саулюс Сквярнялис на минувшей неделе предложил на пост министра окружающей среды И. Гуджюнайте, занимающую пост вице-министра юстиции.

Тридцатилетний член Литовской социал-демократической трудовой партии И. Гуджюнайте ранее была атташе по вопросам юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе Она внесена первой в список социал-трудовиков на муниципальных выборах в Вильнюсе.

Пост министра окружающей среды оставался свободным с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквярнялис уволил с должности министра Кястутиса Навицкаса.

BNS