Президент: отказываться от литовского гражданства эмигрантам в Великобритании – бессмысленно

Эмигрантам в Великобритании отказываться от литовского гражданства и получать паспорт Великобритании было бы бессмысленно, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в преддверии переговоров о выходе этого государства из состава Европейского союза.

“Спешить менять или отказываться от гражданства совершенно бессмысленно, ибо иметь гражданство ЕС действительно выгоднее. С таким паспортом, с литовским, можно ездить по всей Европе, а обладать социальными гарантиями и жить полноценной жизнью в Британии можно и с литовским паспортом”, – отметила в четверг в интервью радиостанции LRT radijas глава государства.

“Литве действительно очень важно обеспечить ситуацию наших граждан, чтобы они не подвергались дискриминации, чтобы все граждане сохранили имеющиеся у них права и социальные гарантии”, – отметила она.

ЕС и Великобритания рассчитывают договорить об условиях выхода в течение двух лет.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва, эмигранты