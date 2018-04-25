Президент Польши обвинил Россию в провокациях против НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда обвинил Москву в проведении военных провокаций против государств-членов НАТО. Об этом он заявил после завершения состоявшейся в Пражском граде международной конференции. Она приурочена к 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши, передает PolskieRadio24.pl.

«Каждая российская провокация — это, например, самолет, нарушающий воздушное пространство какого-либо из государств-членов НАТО, или другие подобные провокации представляют собой экзамен нашей способности обеспечить собственную безопасность, — считает Дуда. — Они представляют собой попытки выяснить, будем ли мы реагировать на них или нет. Если мы перестанем на них реагировать, то вскоре российские самолеты появятся над Прагой и Варшавой, а затем, возможно, над Берлином».

Другая угроза исходит из киберпространства, в котором Кремль предпринимает хакерские атаки и распространяет «фейковые» новости с целью вмешательства в выборы и другие политические процессы, отметил польский лидер. По его словам, российские пропагандисты и хакеры гораздо опаснее киллеров из спецслужб. Так, химатаку в Солсбери и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Анджей Дуда назвал «демонстрацией российской силы и казачьей наглости».

По словам Дуды, в последние годы поляки осознали, насколько важно для них членство в НАТО на фоне возрастающей враждебности со стороны России. «Геополитическая ситуация, в которой мы оказались в период с 2008 по 2014 годы, когда Россия сначала напала на Грузию, а потом и на Украину, оживила старые ассоциации, связанные с имперской политикой России, давления на Запад, расширением сферы влияния, оккупацией большого числа государств», — сказал президент Польши.

Польша, по словам своего лидера, принимает участие во всех проектах на восточном крыле НАТО с целью противодействовать России.

Милош Земан, отвечая на вопрос журналистов о возможной российской угрозе для НАТО, заявил: «Тот, кто боится провокаций, тот показывает этим только собственную слабость. Гордая и уверенная в себе страна должна совместно со своими союзниками реализовывать возможность защищаться самостоятельно. Она не должна бояться».

Президент Словакии Андрей Киска, в свою очередь, выразил согласие с Анджеем Дудой, передает ТАСС. «Целью Россия является раскол единства НАТО», — утверждал словацкий лидер.

Президент Венгрии Янош Адер напомнил, что его страна задействована в антироссийских санкциях Евросоюза, «невзирая на то, с каким экономическим ущербом для нее они связаны». Венгрия, являясь членом НАТО, также принимает участие в обеспечении защиты воздушного пространства прибалтийских стран.

Во время конференции в Праге премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к 2020 году страна будет тратить 2% ВВП на оборону. Такую долю должны выделять все члены НАТО в соответствии с соглашением, подписанным в 2014 году в Уэльсе. Однако пока только семь стран, включая Польшу, выполняют это обязательство.

NEWSru.com