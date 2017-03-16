Президент поздравила Нидерланды после победы умеренных сил на парламентских выборах

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг поздравила Нидерланды с победой умеренных политиков на парламентских выборах.

“Вперед, Голландия! Поздравляю, #Нидерланды”, – написала в четверг президент на своей страничке в социальной сети Twitter на голландском и английском языках.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте достойно справился с вызовом представителя ультраправых Герта Вилдерса на парламентских выборах.

После подсчета голосов выяснилось, что набравшая 54% голосов “Народная партия за свободу и демократию” премьер-министра Голландии Марка Рютте получит 32 мандата из 150 в парламенте, а ультраправая “Партия свободы” Герта Вилдерса

получит по 19 мест вместе с другими двумя партиями в нижней парламенте парламента.

После результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС и победы Дональда Трампа на выборах президента США голосование в Нидерландах привлекло особо пристальное внимание, поскольку в Европе есть опасения волны популизма, особенно накануне президентских выборов во Франции и парламентских выборов в Германии.

BNS

Метки: выборы, Герт Вилдерс, Дональд Трамп, Литва, Партия свободы, президент