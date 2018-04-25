Президент предупреждает о напряженности во время предвыборной весенней сессии сейма

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Литовский президент Даля Грибаускайте во вторник предупредила, что на предстоящей весенней сессии сейма будет царить напряженность из-за предстоящих выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП), и подвергла критике правительство за пробуксовывающие реформы.

«Эта сессия будет особой, потому что это предвыборная сессия. Напряженность будет ощущаться и в дискуссиях, и в процессе принятия законов, и сами законы будут подвержены влиянию различных мнений и желания высказаться как можно разнообразнее в предвыборный период», — сказала Д. Грибаускайте после встречи с правлением сейма.

Весенняя сессия сейма начнется 10 марта и закончится 30 июня. Выборы президента и ЕП состоятся в мае.

Д. Грибаускайте также подвергла критике правительство за пробуксовывающие реформы пенсионной и образовательной сферы, а говоря о налоговой реформе, заявила, что она «реально бедность не снижает, а только переместила государственные средства из одного кармана в другой».

«Реформы пока находятся только в начальной стадии и поэтому возникает очень много вопросов, очень много непонятного», — сказала президент.

«Не хватает разъяснений, не хватает административных способностей, как всегда, этому правительству, и я очень рада, что сейм будет и в дальнейшем осуществлять парламентский контроль правительства, будет пытаться получать отчеты от отдельных секторных министров, захочет видеть, как продвигаются начатые реформы», — добавила она.

Глава государства сказала, что не хочет критиковать деятельность сейма: «Все мы находимся в одной лодке, всем нужно будет в этот тяжелый предвыборный период работать сообща».

Она также сказала, что состоявшиеся в воскресенье муниципальные выборы отчасти стали «оценкой деятельности правящих за два с небольшим года».

BNS