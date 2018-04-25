Президент: противопоставляя оборону и социальную сферу, партии поступают безответственно

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Литовский президент Даля Грибаускайте во вторник заявила, что партии, которые противопоставляют оборонные и социальные нужды, поступают «некрасиво и безответственно».

Она сказала это после того, как оппозиционные социал-демократы не поддержали увеличение финансирование обороны и призвали больше денег выделять на социальную сферу вместо того, чтобы повышать оборонные ассигнования.

Между тем относительно стремления парламентских партий довести к 2030 году финансирование обороны до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП) президент Д. Грибаускайте говорит, что это «действительно разумный период».

«Это действительно разумный период, который не следует противопоставлять другим потребностям государства, а те партии, которые пытаются противопоставить оборону и социальные нужды, поступают некрасиво и безответственно», — сказала глава государства журналистам в Вильнюсе.

BNS