Президент: систему помощи пожилым людям необходимо реформировать

Президент Литвы Даля Грибаускайте выдвинула законодательные предложения по реформированию служб здравоохранения и социальной помощи предоставляющих услуги пожилым людям, которым требуется уход на дому, сообщает пресс-служба президентуры.

По словам президента, пожилые люди, которым часто требуются как медицинские, так и социальные услуги, стали заложниками двух отдельных систем. Грибаускайте отметила, что в помощи нуждаются не только сами старики, но и их родственники, которым приходится жертвовать работой или нанимать дорогих специалистов.

Глава государства подчеркнула, что сейчас около 40 тысяч человек нуждаются в постоянном уходе, а министерства предоставляют интегрированные услуги по уходу на дому лишь двум тысячам, то есть спрос в 20 раз выше, чем предложение.

Муниципалитеты также предоставляют смешанные услуги, однако их количество невелико и финансируется из фондов ЕС. В следующем году, напомнила Грибаускайте, денежная помощь от Евросоюза в этой области закончится и что будут делать эти люди — неизвестно.

Грибаускайте провела совместную встречу с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой и министром социального обеспечения и труда Линасом Кукурайтисом, а также представителями Вильнюсского и Литовского университетов здравоохранения.

В этой связи президент разработала законопроект, объединяющий медицинские услуги и услуги социальных работников. Однако инициатива потребует проведения серьезных реформ.

Президент отправила проект министрам на рассмотрение. Она также отметила, что проблем будет много, а времени на их решение осталось совсем мало.

В общей сложности на социальные услуги и сестринский уход за пожилыми людьми государство выделило 198 миллионов евро. Из них 33,4 миллиона для помощи на дому, а остальные для оказание услуг в специальных учреждениях.