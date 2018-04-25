Президент совершит государственный визит в Польшу

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21—22 февраля состоится государственный визит Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в Польшу. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством Республики Польша – Президентом Анджеем Дудой, Председателем Сейма Мареком Кухчинским, Председателем Сената Станиславом Карчевским, Премьер-министром Матеушем Моравецким.

Кроме того, Президент Литвы вместе с главами Польши и Украины посетит размещенную в Люблине штаб-квартиру Литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG), которой присвоено имя великого гетмана литовского Константина Острожского.

Этот визит Президента дает возможность на высшем уровне закрепить достигнутые за последнее десятилетие результаты развития и углубления литовско-польских отношений, основанных на дружбе, взаимопонимании и общих геополитических целях.

Большое внимание во время двусторонней встречи президентов будет уделено вопросам стратегического партнерства, укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Обе страны сталкиваются с исходящей с Востока угрозой, у Литвы и Польши не только общая история, традиционные исторические связи, но и общие цели в деле обеспечения безопасности своих стран и региона в целом.

В рамках визита запланировано подписание ряда двусторонних соглашений в области безопасности и обороны.

В Варшаве также будут обсуждаться вопросы политики ЕС и реализации совместных инфраструктурных проектов. Литву и Польшу объединяют совместные проекты европейского значения: железнодорожный Rail Baltica и автомагистральные Via Baltica и Via Carpatia.

Особое значение для обеих стран представляют энергетическое сотрудничество и интеграция в единый европейский рынок. Синхронизация электросетей с сетями Европы, строительство газопровода с Польшей (GIPL) имеют стратегическое значение для энергетической безопасности не только региона, но и Евросоюза в целом.

Во второй день визита в Польшу Даля Грибаускайте посетит Люблин. Этот визит совпадает с символической датой – 450-летием заключения Люблинской унии, положившей начало государству обоих народов.

В Люблине главы Литвы и Польши вместе с Президентом Украины Петром Порошенко посетят штаб-квартиру Литовско-польско-украинской бригады им. великого гетмана литовского Константина Острожского. Эта бригада послужила укреплению стратегического партнерства между Литвой, Польшей и Украиной, повышению уровня военного взаимодействия и сотрудничества.

В Люблине также состоится трехсторонняя встреча президентов Литвы, Польши и Украины, во время которой будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе, вопросы помощи Украине, совместные проекты по поддержанию евро-атлантического направления развития этого государства.