Президент Турции Эрдоган предложил превратить Святую Софию из музея в мечеть

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии в Стамбуле статуса музея и снова превратить его в мечеть, пишет Daily Sabah. Таким образом, по словам Эрдогана, любой желающий сможет посетить его бесплатно.

«Это не так уж невероятно. Мы даже можем переименовать его в мечеть Айя София», — сказал глава государства.

По словам Эрдогана, на преобразовании мечети в музей настояли представители Республиканской народной партии, лидером которой был Кемаль Ататюрк. Президент подчеркнул, что при Ататюрке проводилась политика секуляризации.

Отметим также, что в настоящее время Республиканская народная партия является крупнейшим оппозиционным объединением в Турции. В 2017 году перед конституционным референдумом партия активно агитировала против принятия поправок к конституции, существенно увеличивавших властные полномочия президента Турции.

Сейчас вход в Святую Софию стоит около 60 турецких лир (больше 10 долларов), отмечает «Эхо Москвы».

Собор Святой Софии — бывший патриарший православный собор, построенный в VI веке. После того, как Османская империя захватила Константинополь в XV веке, собор стал мечетью. В 1930 году ее закрыли для публики на реконструкцию. А в 1935-м году мечеть получила статус музея по указу Кемаля Ататюрка. Собор Святой Софии включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В апреле 2015 года в соборе впервые за 85 лет мусульмане торжественно прочли суры из Корана, пишет Meduza. А спустя год в Святой Софии стали регулярно читать проповеди, приуроченные к празднованию Рамадана.

NEWSru.com