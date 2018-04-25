Президент Украины заявил о разрыве Договора о дружбе с Россией в ближайшее время

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Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе , сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года. Об этом глава государства сообщил во вторник на встрече с представителями украинского дипломатического корпуса, передает «Интерфакс» .

«Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленно и юридически защищенно к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федераций, который уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время я ожидаю от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса», — отметил Порошенко.

В апреле 2018 года глава государства заявлял, что в ближайшее время внесет в Верховную раду законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений договора. Тогда же он признал, что «нельзя отменять этот договор целиком», а необходимо приостановить действие части статей.

Президент Петр Порошенко также потребовал ускорить создание координационного органа по формированию претензии Украины к России для возмещения убытков.

«Я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков, как это предусмотрено в моем законе о деоккупации Донбасса», — сказал Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года президентами этих стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. 14 января 1998 года документ ратифицировала Верховная Рада, а 25 декабря — Госдума РФ.

Договор вступил в действие 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами) сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В статье 2 договора Украина и Россия обязывались уважать территориальную целостность друг друга и подтверждали нерушимость существующих между ними границ, пишет «Фокус» . Фактически это положение оказалось нарушено в 2014 году, когда Крым вошел в состав России. После этого обе стороны заговорили о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. В России с таким предложением в июне 2018 года выступили депутаты из фракции ЛДПР.

«Было бы целесообразно от парламента рассмотреть уведомление о расторжении договора, — сказал первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. — Там унижают, убивают русских».

Парламентарий указал на то, что 1 октября договор будет продлен автоматически на 10 лет, а процедура уведомления стороны занимает определенное время. Ранее с предложением разорвать договор выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, ни одна статья договора не соответствует нынешнему положению дел, сообщало ИА Regnum .

А в январе 2018-го с таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин из «Единой России».

NEWSru.com