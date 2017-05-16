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Президент: укрепление связей Литвы и Таиланда открывают возможности бизнесу и людям

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 15, 14:00   |   Комментариев: 4

Находящаяся с визитом в Таиланде президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что укрепление дружбы между странами открывает возможности для бизнеса и людей.

Как информировала президентская пресс-служба, начиная визит в Юго-Восточную Азию, президент встретилась с принцессой Таиланда Махой Чакри Сириндхорн. Это ответный визит и вторая встреча глава государства с представительницей королевской семьи, которая посетила Литву с официальным визитом в марте прошлого года.

“Глава государства подчеркнула, что укрепляющаяся в последнее время дружба и растущие связи Литвы с Таиландом открывают широкие возможности для бизнеса и жителей двух государств”, – говорится в сообщении президентского ведомства.

На встрече с принцессой Таиланда обсуждались укрепление двусторонних связей, сотрудничество в областях экономики, предпринимательства, инноваций и туризма. Много времени было уделено вопросам охраны прав женщин и детей, социальной безопасности и образования.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (90.138.0.131) Leоnardas пишет:
    2017 05 16 at 08:13

    Скоро тайцы заживут как люди.

  2. (85.232.128.54) Мымра пишет:
    2017 05 16 at 07:47

    Ну как же, как же… а Китай молоком уже залили, пора Тайланд подключать

  3. (78.57.202.119) Капитан Немо пишет:
    2017 05 15 at 17:52

    На литовско-тайландской границе всё спокойно и подачи Поликарповны бизнес расцветёт, аки литовский лотос. Если она разрешит в наших паспортах тайландские буквы. Если не разрешит, то будет, как с вредной шляхтой.

  4. (83.181.147.5) Солдат пишет:
    2017 05 15 at 14:28

    Я тоже так считаю Тайланд это нереальные возможности для бизнеса. Во первых страна удобно расположена близко ,они практически соседи Литвы. Во вторых практически нет языкового барьера. В третьих мы много чего производим и можем им предложить много чего интересного.






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