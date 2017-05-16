Президент: укрепление связей Литвы и Таиланда открывают возможности бизнесу и людям

Находящаяся с визитом в Таиланде президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что укрепление дружбы между странами открывает возможности для бизнеса и людей.

Как информировала президентская пресс-служба, начиная визит в Юго-Восточную Азию, президент встретилась с принцессой Таиланда Махой Чакри Сириндхорн. Это ответный визит и вторая встреча глава государства с представительницей королевской семьи, которая посетила Литву с официальным визитом в марте прошлого года.

“Глава государства подчеркнула, что укрепляющаяся в последнее время дружба и растущие связи Литвы с Таиландом открывают широкие возможности для бизнеса и жителей двух государств”, – говорится в сообщении президентского ведомства.

На встрече с принцессой Таиланда обсуждались укрепление двусторонних связей, сотрудничество в областях экономики, предпринимательства, инноваций и туризма. Много времени было уделено вопросам охраны прав женщин и детей, социальной безопасности и образования.

BNS

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