Находящаяся с визитом в Таиланде президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что укрепление дружбы между странами открывает возможности для бизнеса и людей.
Как информировала президентская пресс-служба, начиная визит в Юго-Восточную Азию, президент встретилась с принцессой Таиланда Махой Чакри Сириндхорн. Это ответный визит и вторая встреча глава государства с представительницей королевской семьи, которая посетила Литву с официальным визитом в марте прошлого года.
“Глава государства подчеркнула, что укрепляющаяся в последнее время дружба и растущие связи Литвы с Таиландом открывают широкие возможности для бизнеса и жителей двух государств”, – говорится в сообщении президентского ведомства.
На встрече с принцессой Таиланда обсуждались укрепление двусторонних связей, сотрудничество в областях экономики, предпринимательства, инноваций и туризма. Много времени было уделено вопросам охраны прав женщин и детей, социальной безопасности и образования.
Метки: визит, Даля Грибаускайте, Литва, Таиланд
Скоро тайцы заживут как люди.
Ну как же, как же… а Китай молоком уже залили, пора Тайланд подключать
На литовско-тайландской границе всё спокойно и подачи Поликарповны бизнес расцветёт, аки литовский лотос. Если она разрешит в наших паспортах тайландские буквы. Если не разрешит, то будет, как с вредной шляхтой.
Я тоже так считаю Тайланд это нереальные возможности для бизнеса. Во первых страна удобно расположена близко ,они практически соседи Литвы. Во вторых практически нет языкового барьера. В третьих мы много чего производим и можем им предложить много чего интересного.