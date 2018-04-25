Президент Узбекистана утвердил госпрограмму на 2019 год

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил государственную программу на 2019 год, сообщает агентство УзА.

«Утвердить Государственную программу по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития», предусматривающую реализацию проектов на общую сумму 16,9 трлн сумов и $8,1 млрд», — говорится в тексте указа.

Согласно тексту документа, средства будут потрачены на совершенствование системы государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, развитие экономики и привлечение инвестиций, социальное развитие, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также на внешнюю политику.

По утвержденной президентом программе, установлен порядок, в соответствии с которым с 1 марта 2019 года для учредителей предприятий с иностранными инвестициями и членов их семей вводится «инвестиционная виза» сроком действия 3 года с возможностью продления ее срока, не выезжая из республики. Иностранным гражданам, учредителям предприятий с иностранными инвестициями, вложившим в экономику страны не менее $3 млн, в упрощенном порядке будет выдаваться вид на жительство в Республике Узбекистан сроком на 10 лет.

belta.by