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Президент Узбекистана утвердил госпрограмму на 2019 год

Фото сайта www.kremlin.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил государственную программу на 2019 год, сообщает агентство УзА.

«Утвердить Государственную программу по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития», предусматривающую реализацию проектов на общую сумму 16,9 трлн сумов и $8,1 млрд», — говорится в тексте указа.

Согласно тексту документа, средства будут потрачены на совершенствование системы государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, развитие экономики и привлечение инвестиций, социальное развитие, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также на внешнюю политику.

По утвержденной президентом программе, установлен порядок, в соответствии с которым с 1 марта 2019 года для учредителей предприятий с иностранными инвестициями и членов их семей вводится «инвестиционная виза» сроком действия 3 года с возможностью продления ее срока, не выезжая из республики. Иностранным гражданам, учредителям предприятий с иностранными инвестициями, вложившим в экономику страны не менее $3 млн, в упрощенном порядке будет выдаваться вид на жительство в Республике Узбекистан сроком на 10 лет.

belta.by

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