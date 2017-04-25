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Президент: вопрос передачи Литве Акта независимости 16 февраля обсуждается с Германией, решений нет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 25, 16:00   |   Комментариев: 0

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что дипломаты общаются с германскими должностными лицами по вопросу возможности передачи Литве найденного в Берлине Акта о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля  1918 года, однако решений пока нет.

“Этим вопросом занимается министерство иностранных дел, наш посол в Германии, есть прямое сотрудничество, но пока, по нашим данным, германская сторона не приняла решений”, – сказала президент в ответ на вопрос BNS на брифинге в Кармелаве.

Акт хранится в политическом архиве МИД Германии в группе дел, названной “Будущее Балтийских провинций: Литва”. Написанный от руки текст постановления 16-го февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнатаров в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта обнаружил профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

BNS

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