Президент: я одобрю написание нелитовских букв в паспорте, если это одобрит Комиссия по языку

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что одобрила бы возможность написания имен собственных на основной странице литовского паспорта с буквами латинского алфавита, если бы это предложение одобрила Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ).

“Любой закон, который будет об этом говорить и пытаться решать вопрос написания имен собственных людей всех национальностей, проживающих в Литве, в том числе и литовцев, должен быть уточнен выводами Комиссии по литовскому языку, и в том случае, если комиссия одобрит, одобрю и я”, – заявила президент журналистам во вторник.

Предложение разрешить писать на основной странице удостоверяющих личность документов имена и фамилии нелитовскими буквами латинского алфавита прошло первый этап в сейме Литвы.

Во вторник в первом чтении за проект закона о написании имен и фамилий в личных документах проголосовали 64 члена сейма, против было 25 парламентариев, 13 воздержались. Теперь проект рассмотрят профильные комитеты парламента, в зал пленарных заседаний проект должен вернуться 20 июня.

Действующие сейчас в Литве правовые акты предусматривают, что в документах граждан Литвы имена и фамилии пишутся только буквами литовского алфавита. Литовские суды уже приняли несколько не подлежащих обжалованию постановлений, которые обязывают в паспортах и карточках удостоверения личности писать имена и фамилии буквами и нелитовского алфавита, но миграционное управление отказывается это сделать, ссылаясь на верховенство закона над постановлениями суда.

Написания фамилий на языке оригинала на латинской основе добиваются поляки Литвы и варшавские политики. Сторонники этой идеи утверждают, что поправки были бы важны и для литовок, заключающих браки с иностранцами. Критики же считают, что таким образом будет принижен статус государственного литовского языка, могут возникнуть трудности при прочтении нелитовских фамилий.

BNS

Метки: Литва, президент