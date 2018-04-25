Президент Зимбабве осудил и обещал расследовать разгон журналистов перед пресс-конференцией оппозиции

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва осудил действия полиции, разогнавшей представителей прессы в Хараре в пятницу, передает ТАСС. Разгон произошел перед пресс-конференцией лидера оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (ДДП) Нельсона Чамисы. Позднее стражи правопорядка позволили оппозиционному лидеру начать выступление.

«Сцене, произошедшей сегодня в отеле Бронте, нет места в нашем обществе, и мы проводим срочное расследование, чтобы понять, что произошло. Последние девять месяцев мы защищали свободу прессы, собраний и право на критику правительства. Это неотъемлемая часть нового Зимбабве. Это не подлежит обсуждению и не изменится», — написал президент на своей странице в Twitter.

«Мы выиграли выборы свободно и честно, и нам нечего скрывать или бояться. Любой человек имеет право в любой момент обратиться к прессе», — добавил он.

Итоги выборов были объявлены в ночь с четверга на пятницу. Действующий президент Зимбабве — 75-летний Эммерсон Мнангагва — одержал победу в первом туре, набрав 50,8% голосов. За него проголосовали 2,46 млн граждан.

Основной соперник Мнангагвы Чамиса получил поддержку 44,3% избирателей, выйдя на первое место в четырех из десяти провинций, в том числе в столице Хараре и втором по величине городе — Булавайо. Правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) также одержала победу на парламентских выборах, получив в Национальном собрании 145 из 210 мандатов.

Представители оппозиции заявили о фальсификациях при подсчете голосов и отказались признавать победу Мнангагвы.

NEWSru.com