Президента Литвы наградили за заслуги перед прокуратурой

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Президента Литвы Далю Грибаускайте наградили орденом прокурора «За особые заслуги», вручение награды состоялось на конференции по случаю празднования столетия литовской прокуратуры.

Отмечается, что президент уделила большое внимание реформированию правоохранительных органов, что привело к позитивным изменениям в этой сфере.

Так, например, отбор прокуроров был организован более тщательно. Кроме того, законодательные инициативы Грибаускайте ужесточили уголовную ответственность за экономические и коррупционные преступления, совершаемые гражданами республики.

Законы, которые инициировала президент, позволили прокурорам с помощью новых правовых инструментов защищать права людей и общественные интересы, защищать государство от враждебных сил.

Грибаускайте поблагодарила прокуратуру за награду и заявила, что ведомство находится на правильном пути и должно смело принимать новые вызовы.

Пресс-служба президентского дворца