Президента Перу заподозрили в получении взяток от строительной компании Odebrecht на 4,8 млн долларов

В Перу разгорается коррупционный скандал – президента страны Педро Пабло Кучински заподозрили в том, что связанные с ним компании с 2004-го по 2012 год получили от бразильской строительной компании Odebrecht около 4,8 миллиона долларов в виде завуалированных взяток, сообщает агентство Reuters.

По данным портала El Comercio, специальная группа следователей открыла предварительное дознание по делу о коррупции. Предварительно установлено, что фирмам First Capital Partners и Latin American Enterprise Fund Managers строительный гигант из Бразилии, замешанный в коррупционных преступлениях в разных странах, перевел крупные суммы за некие консультационные услуги.

Данные были озвучены представителями специальной комиссии конгресса Перу. Кучински категорически опроверг свою причастность к коррупции. “Я готов встретиться с членами комиссии по расследованию дела, мне нечего скрывать”, – заявил глава государства в видеообращении, опубликованном в Twitter.

До этого Кучински неоднократно отрицал, что когда-либо брал деньги у Оdebrecht или имел какие-либо профессиональные связи с компанией. Однако в минувшие выходные президент признал, что работал в качестве финансового консультанта в проекте компании, когда еще не занимал никаких государственных постов.

Параллельно коррупционный скандал с Odebrecht получил развитие в Мексике, где стало известно, что в 2012 году компания перевела 3,1 миллиона долларов на счета, связанные с Эмилио Лосойей, который работал тогда в предвыборном штабе на тот момент кандидата в президенты Энрике Пеньи Ньето. Затем политик стал главой нефтяной компании Pemex.

По данным неправительственной организации “Мексиканцы против коррупции и безнаказанности”, переводы поступили с апреля по июнь 2012 года на счета Лосойи, отвечавшего за международные связи кандидата от Институционно-революционной партии Пеньи Ньето. Как свидетельствуют документы, с которыми ознакомилосьРИА “Новости”, в ноябре 2012 года на счет еще одной компании, связанной с Лосойей, была зачислена 951 тысяча долларов от представителя Odebrecht. Поступление произошло за несколько дней до вступления Пеньи Ньето в должность президента.

В августе 2017 года Генеральная прокуратура Мексики вызывала на допрос экс-главу Pemex Лосойю по подозрению в причастности к схеме коррупции, организованной Odebrecht. По версии следствия, он мог получить взятку в 10 миллионов долларов от бразильской фирмы за помощь в получении тендера на 115 миллионов долларов, связанного с перестройкой нефтеперерабатывающего завода в штате Идальго. Сам Лосойя все обвинения отвергал.

Ранее стало известно, что представители властей нескольких стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. По данным американского суда, с 2001-го по 2016 год Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов. Среди получателей взяток от строительного гиганта за выгодные контракты – чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

Odebrecht – один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии в качестве подозреваемого по делу о коррупции в Petrobras.

Накануне суд Эквадора по делу Odebrecht приговорил смещенного с поста вице-президента Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения и штрафу в 33 миллиона долларов за взятки. Он стал первым высокопоставленным осужденным в рамках дела.

NEWSru.com

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