Президентская избирательная кампания в Украине стартует 31 декабря

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ЦИК Украины объявил о начале с 31 декабря процесса очередных выборов президента. Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представление кандидатами документов в ЦИК Украины продлится с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года.

Обращения об отказе от баллотирования Центризбирком будет принимать до 7 марта. Проведение предвыборной агитации начинается на следующий день после дня регистрации кандидата на пост президента и заканчивается 29 марта.

Образование окружных избирательных комиссий продлится до 18 февраля, участковых избирательных комиссий — до 12 марта. Голосование на выборах президента Украины пройдет 31 марта 2019 года с 8.00 до 20.00.

Результаты голосования ЦИК Украины должен установить до 10 апреля. Не позднее чем через 30 дней после объявления официальных результатов новоизбранный президент должен вступить в должность. Кроме того, согласно требованиям законодательства очередные выборы парламента Украины должны состояться в конце октября следующего года.

belta.by