Президенту передали письмо Короля Испании по случаю 100-летия Литвы

🔊 Воспроизвести

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте встретилась с председателем Государственного совета Испании Марией Тересой Фернандес де ла Вега. Влиятельный испанский политик стала первой женщиной на посту заместителя председателя правительства, которое тогда возглавлял Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Государственный совет – независимый совещательный орган Испании, который консультирует правительство по конституционным, правовым вопросам, вопросам реализации международных соглашений и по другим важным аспектам управления государством.

Председатель Госсовета передала Дале Грибаускайте письмо Короля Испании Филиппа и теплые поздравления литовскому народу по случаю столетия восстановления независимости нашего государства.

Во время встречи стороны обсудили литовско-испанские отношения, вопросы будущего Евросоюза, ситуацию вокруг Брексита, подготовку к переговорам о новом многолетнем бюджете ЕС. По утверждению главы страны, в условиях, когда Европа сталкивается с серьезными вызовами, Литва и Испания остаются твердо приверженными ценностям ЕС. Литовский и испанский народы – одни из самых больших сторонников членства в ЕС.

Литва и Испания очень хорошо понимают, какую напряженность в западном обществе создают гибридные угрозы и какие существуют попытки повлиять извне на демократические выборы, поэтому активно участвуют в усилении общего ответа Евросоюза. Испания уже присоединилась к создаваемым по инициативе Литвы в рамках PESCO кибернетическим силам быстрого реагирования.

Президент также подчеркнула, что активный вклад Испании в обеспечение безопасности Балтийских стран – это не только яркое проявление солидарности НАТО, но и четкая демонстрация того, что Восток и Запад воспринимают угрозы аналогичным образом.

Служащие ВВС Испании несколько лет подряд в порядке ротации осуществляют миссию по патрулированию воздушного пространства в Зокняй. Литва приобрела испанские радары для наблюдения за границами. Испанские военные служат в составе боевой группы НАТО в Латвии.

Поскольку Испания направляет своих военнослужащих в зарубежные миссии очень важным является понимание Государственным советом угроз в нашем регионе и поддержка с его стороны Литве.

Даля Грибаускайте и председатель Государственного совета обсудили вопросы гендерного равенства. Мария Тереса Фернандес де ла Вега – первая женщина на посту председателя Госсовета – активный борец за права женщин, в 2012 году она учредила специальный фонд поддержки женщин Африки. По ее инициативе были приняты поправки к уголовному кодексу и другим законам Испании, закрепляющие гендерное равенство и запрещающие применение насилия.

Пресс-служба Президента