Президенты Литвы и Польшу обещают активизировать сотрудничество в оборонной сфере

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В четверг на встрече в Варшаве президенты Литвы и Польши договорились согласовывать позиции стран в вопросах безопасности и обороны, укреплять военное сотрудничество.

Основным акцентом последнего государственного визита Дали Грибаускайте в качестве президента в Варшаву стали вопросы безопасности и обороны.

Президенты опубликовали совместную декларацию, министр обороны Раймундас Кароблис подписал два соглашения об обмене данными радаров авианаблюдения и причисления бригад Литвы и Польши к одному штабу.

Внимание к Сувалкскому коридору

Президенты Литвы и Польши Даля Грибаускайте и Анджей Дуда вместе заявили, что будут стремиться к укреплению сотрудничества вооруженных сил стран, особенно в укреплении связей сил вдоль Сувалкского коридора.

В заявлении подчеркивается необходимость обеспечения планирования обороны этого коридора с постоянным проведением там учений.

Сувалкским коридором называется участок вблизи границы Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, который с запада граничит с Калининградской областью, а с востока — с Беларусью.

В случае войны его захват закрыл бы для союзников по НАТО сухопутный выход к странам Балтии, поэтому защита этой территории часто обсуждается на совещаниях военного командования.

Президенты заявили, что будут работать совместно ради достижения непрерывного пребывания вооруженных сил США в Европе.

В декларации также предусмотрено обещание «обеспечить возможность объединения литовских и польских национальных систем воздушного наблюдения и обороны, чтобы они стали частью воздушной обороны НАТО», содержится обещание улучшать обмен разведывательной информацией.

Акцентируется и готовность к повышению мобильности союзнических военных сил, путем упрощения процедур и расширения, адаптации межгосударственной инфраструктуры для военных целей, а также дальнейшее оказание помощи Украине.

Кроме того, в декларации содержится обязательство учредить совет министров обороны Литвы и Польши. Он будет созываться не реже чем раз в год, и следовать целям, намеченным в декларации президентов.

Подписаны соглашения

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, подписавший соглашения об обмене данными радаров наблюдения и о причислении бригад Литвы и Польши к одному штабу, заявил журналистам, что двустороннее военное сотрудничество поднимается на более высокий уровень.

«Мы сильно подняли сотрудничество и интеграцию на более высокий уровень», – подчеркнул он.

Министр также отметил, что Балтийские страны и Польши находятся в одном оборонном регионе, поэтому было достигнуто соглашение о том, что одна литовская бригада и одна польская бригада причисляются к находящемуся в Польше Штабу дивизии НАТО.

«Этот механизм создан с учетом нынешней ситуации НАТО, с возвращением к тому, что вновь есть конвенционные угрозы с Востока, НАТО обязан вновь приспособиться к территориальной обороне и один из таких механизмов – создание системы командования и контроля на уровне дивизии», – сказал Р. Кароблис.

По соглашению литовская бригада Gelezinis vilkas («Железный волк») и 15-ая бригада Польши причисляются к Северо-восточному штабу НАТО в Элблонге, в Польше.

председателем сейма Мареком Кухчиньским, председателем сената Станиславом Карчевским, премьером Матеушем Моравецким.

В пятницу Д. Грибаускайте побывает в Люблине, где вместе с руководителями Польши и Украины посетит находящийся там штаб совместной военной бригады трех государств LITPOLUKRBRIG им. Великого гетмана Великого Княжества Литовского Константина Острожского, примет участие в мероприятиях по случаю 450-летия подписания Люблинской унии.

Визит в Польшу станет последним государственным зарубежным визитом Д. Грибаускайте на президентском посту.

В четверг президенты Литвы и Польши обменялись государственными наградами. Главе Польши вручен Большой Орден Витаутаса с золотой цепью, а президенту Литвы — Орден Белого Орла.

BNS