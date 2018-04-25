Президенты Литвы и Польшу обещают активизировать сотрудничество в оборонной сфере

В четверг на встрече в Варшаве президенты Литвы и Польши договорились согласовывать позиции стран в вопросах безопасности и обороны, укреплять военное сотрудничество.
Основным акцентом последнего государственного визита Дали Грибаускайте в качестве президента в Варшаву стали вопросы безопасности и обороны.
Президенты опубликовали совместную декларацию, министр обороны Раймундас Кароблис подписал два соглашения об обмене данными радаров авианаблюдения и причисления бригад Литвы и Польши к одному штабу.
Внимание к Сувалкскому коридору
Президенты Литвы и Польши Даля Грибаускайте и Анджей Дуда вместе заявили, что будут стремиться к укреплению сотрудничества вооруженных сил стран, особенно в укреплении связей сил вдоль Сувалкского коридора.
В заявлении подчеркивается необходимость обеспечения планирования обороны этого коридора с постоянным проведением там учений.
Сувалкским коридором называется участок вблизи границы Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, который с запада граничит с Калининградской областью, а с востока — с Беларусью.
В случае войны его захват закрыл бы для союзников по НАТО сухопутный выход к странам Балтии, поэтому защита этой территории часто обсуждается на совещаниях военного командования.
Президенты заявили, что будут работать совместно ради достижения непрерывного пребывания вооруженных сил США в Европе.
В декларации также предусмотрено обещание «обеспечить возможность объединения литовских и польских национальных систем воздушного наблюдения и обороны, чтобы они стали частью воздушной обороны НАТО», содержится обещание улучшать обмен разведывательной информацией.
Акцентируется и готовность к повышению мобильности союзнических военных сил, путем упрощения процедур и расширения, адаптации межгосударственной инфраструктуры для военных целей, а также дальнейшее оказание помощи Украине.
Кроме того, в декларации содержится обязательство учредить совет министров обороны Литвы и Польши. Он будет созываться не реже чем раз в год, и следовать целям, намеченным в декларации президентов.
Подписаны соглашения
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, подписавший соглашения об обмене данными радаров наблюдения и о причислении бригад Литвы и Польши к одному штабу, заявил журналистам, что двустороннее военное сотрудничество поднимается на более высокий уровень.
«Мы сильно подняли сотрудничество и интеграцию на более высокий уровень», – подчеркнул он.
Министр также отметил, что Балтийские страны и Польши находятся в одном оборонном регионе, поэтому было достигнуто соглашение о том, что одна литовская бригада и одна польская бригада причисляются к находящемуся в Польше Штабу дивизии НАТО.
«Этот механизм создан с учетом нынешней ситуации НАТО, с возвращением к тому, что вновь есть конвенционные угрозы с Востока, НАТО обязан вновь приспособиться к территориальной обороне и один из таких механизмов – создание системы командования и контроля на уровне дивизии», – сказал Р. Кароблис.
По соглашению литовская бригада Gelezinis vilkas («Железный волк») и 15-ая бригада Польши причисляются к Северо-восточному штабу НАТО в Элблонге, в Польше.
председателем сейма Мареком Кухчиньским, председателем сената Станиславом Карчевским, премьером Матеушем Моравецким.
В пятницу Д. Грибаускайте побывает в Люблине, где вместе с руководителями Польши и Украины посетит находящийся там штаб совместной военной бригады трех государств LITPOLUKRBRIG им. Великого гетмана Великого Княжества Литовского Константина Острожского, примет участие в мероприятиях по случаю 450-летия подписания Люблинской унии.
Визит в Польшу станет последним государственным зарубежным визитом Д. Грибаускайте на президентском посту.
В четверг президенты Литвы и Польши обменялись государственными наградами. Главе Польши вручен Большой Орден Витаутаса с золотой цепью, а президенту Литвы — Орден Белого Орла.