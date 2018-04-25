Презумпция невиновности в реальной жизни

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Аресты восьми судей различных рангов, произведенные Службой специальных расследований и Генеральной прокуратурой, нанесли серьезный удар всей судебной системе.

Действительно ли арестованные нарушили законы, действительно ли они виновны — может установить только суд, потому что статья 31 Конституции Литовской Республики гласит: лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном законом, и не признана узаконенным решением суда.

Казалось бы, каждому должно быть ясно, что надо следовать Конституции и ждать решения суда. К сожалению, для части наших граждан, видимо, статья 31 неприемлема, и можно осудить человека без судебного решения.

Сомневаюсь, что этому должны способствовать средства массовой информации. Может быть, и им изредка надо бы заглядывать в Конституцию.

Как известно, толпе нужны враги государства, с которыми она могла бы бороться. Здесь можно вспомнить слова Юстинаса Марцинкявичюса: «Испокон веков характер у литовца храбрый: если врага нет, он выкопает его из-под земли».

Враги у нас уже есть. Мы видели, что их вели в наручниках, чтобы не дай бог они не разоружили конвой и не убежали, а рядом шагал «король контрабанды» без наручников. Этот контраст показывает, какие преступления власть считает более тяжкими.

Борьба с этими «преступниками» должна иметь последствия, некоторые из которых перечислим.

Нажим толпы (и не только ее) почувствуют все судьи, которые будут рассматривать дела упомянутых восьми судей. Если при недостатке улик кто-либо из этих восьми судей будет оправдан, то судью могут обозвать сторонником коррупции, с реальными перспективами лишиться должности судьи. Поэтому судьям, которые будут рассматривать дела арестованных, мало будет руководствоваться только законом и своей совестью. Они должны быть стойкими к указаниям толпы и власти. Грехи судей, если это будет установлено судом, станут основой для недоверия и в отношении других коллег. Для восстановления престижа судов потребуется не один год. К каждому решению судьи будут относиться с подозрением. Каким бы ни было решение суда, сомневаюсь, что в будущем хотя бы один из восьми судей вновь предстанет в мантии судьи. Если это будет справедливым по отношению к провинившимся, то вряд ли это будет справедливо к оправданным судом лицам, если такие появятся.

В заключение хочу сказать, что не могу понять, как такие опытные судьи могли так поступить. Не отбрасываю и малейшей возможности, что вся эта история — некрасивые предвыборные игры. Но в любом случае необходимо соблюдать презумпцию невиновности, если мы все еще считаемся правовым государством.

Алоизас САКАЛАС, почетный председатель социал-демократической партии Литвы