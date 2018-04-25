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Презумпция невиновности в реальной жизни

Фото BFL/Саулюса Жюры

Аресты восьми судей различных рангов, произведенные  Службой специальных расследований и Генеральной прокуратурой, нанесли серьезный удар всей судебной системе.

Действительно ли арестованные нарушили законы, действительно ли они виновны — может установить только суд, потому что статья 31 Конституции Литовской Республики гласит: лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном законом, и не признана узаконенным решением суда.

Казалось бы, каждому должно быть ясно, что надо следовать  Конституции и ждать решения суда. К сожалению, для части наших граждан, видимо, статья 31 неприемлема, и можно осудить человека без судебного решения.

Сомневаюсь, что этому должны способствовать средства массовой информации. Может быть, и им изредка надо бы заглядывать в Конституцию.

Как известно, толпе нужны враги государства, с которыми она могла бы бороться. Здесь можно вспомнить слова Юстинаса Марцинкявичюса: «Испокон веков характер у литовца храбрый: если врага нет, он выкопает его из-под земли».

Враги у нас уже есть. Мы видели, что их вели в наручниках, чтобы не дай бог они не разоружили конвой и не убежали, а рядом шагал «король контрабанды» без наручников. Этот контраст показывает, какие преступления власть считает более тяжкими.

Борьба с этими «преступниками» должна иметь последствия, некоторые из которых перечислим.

  1. Нажим толпы (и не только ее) почувствуют все судьи, которые будут рассматривать дела упомянутых восьми судей. Если при недостатке улик кто-либо из этих восьми судей будет оправдан, то судью могут обозвать сторонником коррупции, с реальными перспективами лишиться должности судьи. Поэтому судьям, которые будут рассматривать дела арестованных, мало будет руководствоваться только законом и своей совестью. Они должны быть стойкими к указаниям толпы и власти.
  2. Грехи судей, если это будет установлено судом, станут основой для недоверия и в отношении других коллег.
  3. Для восстановления престижа судов потребуется не один год. К каждому решению судьи будут относиться с подозрением.
  4. Каким бы ни было решение суда, сомневаюсь, что в будущем хотя бы один из восьми судей вновь предстанет в мантии судьи. Если это будет справедливым по отношению к провинившимся, то вряд ли это будет справедливо к оправданным судом лицам, если такие появятся.

В заключение хочу сказать, что не могу понять, как такие опытные судьи могли так поступить. Не отбрасываю и малейшей возможности, что вся эта история — некрасивые предвыборные игры. Но в любом случае необходимо соблюдать презумпцию невиновности, если мы все еще считаемся правовым государством.

Алоизас САКАЛАС, почетный председатель социал-демократической партии Литвы

Презумпция невиновности в реальной жизни

  1. Анатолий Лавритов :

    Уважаемый Алоизас правильно оценивает ситуацию в судейском сообществе Литвы. Но почему-то оставил в стороне такие понятия, как алчность,корпоративная солидарность с понятием «рука руку моет», а также «ОПГ», что расшифровывается как «организованная преступная группа»! Если судьи, единолично творящие либо обозначающие судебное разбирательство, поддаются искушению поправить свои материальные возможности за счёт и с помощью её участников с процессуальным статусом (истцы, ответчики, их представители, вышестоящие судьи-кураторы, адвокаты либо иные лица, вхожие в судейские аппартаменты и кабинеты, то никакая «презумпция невиновности» не спасёт от творящейся несправедливости теми, кто обязан руководствоваться именно этим принципом. Судейский контроль и надзор несовершенны, так как и другие правоохранительные органы не могут гарантировать на 100% исключение коррупции в правохранительной системе в целом. В советские времена действовал институт народных заседателей — разновидность народного контроля в отправлении правосудия.Существовала также практика выбора судей низшего звена. При ликвидации Советской власти с водою выплеснули и ребёнка… А как известно от древних: «Снявши голову по волосам не плачут!» Но если такая практика в Литве была, то почему к ней не вернуться, тем более, что демократические устои общества она укрепляет, а не разрушает!

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