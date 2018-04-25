При обрушении платформы на концерте в Испании пострадали более 300 человек

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Более 300 человек обратились за медицинской помощью после обрушения деревянной платформы в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия) во время концерта. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на региональные власти.

Девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы, передает ТАСС. Инцидент произошел примерно в полночь в ходе концерта в рамках фестиваля спорта и культуры.

По данным Faro de Vigo , серьезные травмы получили пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Жертв в результате инцидента, произошедшего примерно в полночь, нет.

Инцидент произошел во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего много людей упало в воду, передает РИА «Новости» .

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

NEWSru.com