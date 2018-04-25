При реконструкции Аллеи Лайсвес в Каунасе обнаружены монеты пятисотлетней давности

При реконструкции Аллеи Лайсвес в Каунасе в понедельник рабочие нашли 350 закопанных в горшке монет времен Сигизмунда Августа.

Находку еще предстоит осмотреть специалистам, после чего монеты будут переданы в музей, пишет портал diena.lt.

«Клад нашли недалеко от сквера Р. Калантос. Сейчас здесь прокладывают трубы, зацепили ковшом (экскаватора — ред.) и вывернули на поверхность. Сейчас трудно сказать, глубоко ли был клад. Здесь проходила защитная стена города, так что сторона собора уже находилась за городом. Видимо, кто-то закопал за городом монеты до лучших времен, но как спрятал, так и осталось до наших времен», — сказал заведующий Каунасским отделом Департамента по вопросам культурного наследия Свайгядас Стошкус.

По его словам, на одной из оловянных монет видна дата — 1566 год. Монеты в хорошем состоянии.

BNS