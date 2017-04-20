При росте доходов не все почувствуют рост экономики

Глава центробанка Литвы (Lietuvos bankas) Витас Василяускас говорит, что в связи с ускорением роста мировой и литовской экономики, его воздействие относительно неравенства доходов ощутят не все жители. В настоящее время Василяускас находится в Вашингтоне, где во встречах Международного валютного фонда ведутся поиски решений по сокращению неравенства в доходах.

“Увеличение доходов и неравенство возможностей – это та проблема, которая особенно актуальна и для нас. Несмотря на то, что экономика оживает и растёт, всё же разрыв между самыми богатыми и и получающими минимальные доходы домашними хозяйствами остаётся неоправданно высоким, поэтому люди неодинаково ощущают рост экономики, не у всех жизнь становится лучше”, – отметил в сообщении для печати глава Lietuvos bankas.

Эксперты МВФ обращают внимание на связь между растущим неравенством внутри страны и распространением настроений протекционизма. В.Василяускас подчеркнул, что возникающие в развитых странах протекционистские настроения вызывают большую озабоченность, поскольку именно глобализм способствовал росту экономик и снижению нищеты в мире.

BNS

Метки: доход, Литва, экономика