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Прибыль AviaAM Leasing в этом году увеличилась на 26% до 23,7 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 16, 13:00   |   Комментариев: 0

Листингуемое на Варшавской бирже предприятие литовского капитала по ремонту самолетов AviaAM Leasing за три квартала этого года получило 23,728 млн. евро чистой прибыли – на 26,2% больше, чем в январе-сентябре 2016 года (18,804 млн. евро).

Выручка компании за год возросла на 32,2% до 57,555 млн. евро, сообщает AviaAM Leasing, которая обнародовала свои результаты за третий квартал через Варшавскую биржу.

Доходы компании от продаж самолетов за год увеличились на 49,8% до 14,4 млн. евро, доходы от аренды самолетов снизились на 17% до 10,4 млн. евро, доходы от комиссионных выросли на 72,1% до 26,7 млн. евро.

В конце сентября у AviaAM Leasing было 14 самолетов, все они были сданы в аренду.

Кипрскому предприятию ALH Aircraft Leasing Holdings принадлежит 30,01% акций AviaAM Leasing, кипрской компании Mesotania Holdings – 22,76% акций, польскому пенсионному фонду ING – 5,77%, другим акционерам – 40,44% акций.

BNS

Метки: 

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