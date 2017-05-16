Прибыль AviaAM Leasing за год выросла на 46,5% до 4,15 млн. евро

Листингуемое на Варшавской бирже литовское предприятие аренды самолетов AviaAM Leasing в первом квартале этого года получило 4,15 млн. евро чистой прибыли – на 46,5% больше, чем в январе-марте 2016 года (2,833 млн. евро).

Выручка компании за год уменьшилась на 26,6% до 8,673 млн. евро, сообщила AviaAM Leasing через Варшавскую биржу.

Выручка AviaAM Leasing в Польше в этом году составила 4,272 млн. евро (в прошлом году – 7 тыс. евро), в России – упала на 20,6% до 2,876 млн. евро, в Литве – увеличилась на 50,5% до 274 тыс. евро.

В конце марта AviaAM Leasing принадлежало 17 самолетов, из которых 16 были сданы в аренду, а еще один Boeing находился в процессе подготовки к эксплуатации.

В конце первого квартала кипрское предприятие ALH Aircraft Leasing Holdings контролировало 30,01% акций AviaAM Leasing, кипрская компания Mesotania Holdings – 22,76% акций, польский пенсионный фонд ING – 5,77%, другие акционеры – 40,44% акций AviaAM Leasing.

BNS

Метки: AviaAM Leasing, Литва, прибыль, статистика